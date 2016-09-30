محطمًا الرقم القياسي العالمي.. اكتشاف ثعبان “أناكوندا” بوزن 400 كجم

عُثر على ثعبان عملاق بطول 10 أمتار في موقع بناء شمال البرازيل، عقب حدوث انفجار في أحد الكهوف في منطقة ألتاميرا، بارا.

وقد اكتشف عمال البناء وجود هذا الثعبان الضخم، البالغ وزنه نحو 400 كجم، ووصل قياس قطره لحوالي المتر، ويُظهر شريط الفيديو ثعبان الأناكوندا وهو مقيد بسلاسل لرفعه بواسطة رافعة من أجل الكشف عن أسفل بطنه، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وعلق العديد من المستخدمين على هذا الفيديو، منتقدين العمال على تقييدهم الثعبان بدلًا من تركه وإعادته إلى الطبيعة التي ينتمي إليها، وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان الثعبان قد قُتل أم لا.

ويذكر أن الرقم القياسي العالمي في مجموعة غينيس كان لأطول ثعبان موجود حاليًا في مدينة كانساس بالولايات المتحدة، ويصل طوله لحوالي 7 أمتار.