سامسونج تطور شاشات هواتف جديدة أكثر مقاومة للماء

بدأت سامسونج في إنتاج شاشات جديدة للهواتف الذكية تمتاز بطلاء يجعلها أكثر مقاومة للماء وللسوائل، مع قدرة على استخدام خواص “اللمس” تحت الماء.

وذكر موقع The Verge الأمريكي، أن غالبية هواتف الفئة المتقدمة الحالية من مختلف الصناع، تملك فعليا شاشات مقاومة للخدوش والسوائل، لكنها لا تقدم أداء مثاليا كما تظهرها الدعاية.

ويعتمد كثير من مصنعي الهواتف الذكية على نوعين رئيسين من الزجاج الخارجي لشاشات الهواتف، هما زجاج “غوريلا” و”سفير”، والأخير هو المستخدم في هواتف أبل آيفون الشهيرة.

وتتميز الشاشات الجديدة بوجود طلاء مدمج بها مقاوم بدرجة أكبر للسوائل، وهو ما يجعل أداء الشاشة أفضل من الإصدارات الحالية لزجاج غوريلا المستخدم في غالبية هواتف الفئتين المتقدمة والمتوسطة لدى سامسونج.