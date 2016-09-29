بالصور.. مدرسة إعدادية تجبر الطلاب على العمل عتالين لنقل الأثاث المدرسى

حصلت "اليوم السابع" علي صور تكشف قيام إدارة مدرسة بالسويس باستخدام الأطفال في حمل الأثاث المدرسى بشكل مستمر، بما حول الطلاب الى عتالين بالمدرسة.

وتكشف الصور الخاصة بطلاب مدرسة أنس أبن مالك بالسويس بمدينة التوفيقية عن قيام الطلاب بنقل المقاعد واثاث المدرسة علي سيارات نصف نقل.

وقال وليد احمد، من سكان مدينة التوفيقية، أننا باستمرار نري الأطفال بالمدرسة الاعدادية ينقلون الأثاث أو ينظفون المدرسة.

وأكد وليد أننا قمنا بارسال صور لوزارة التربية والتعليم من اجل التحقيق فيما يحدث مع الطلاب.

كانت محافظة السويس شهدت قيام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بإحالة مديرة ومدرسة بمدرسة الشيماء الابتدائية بمدينة السادات لقيامهم بإجبار الطلاب على حمل الرمال ومواد البناء.