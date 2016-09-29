أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. مدرسة إعدادية تجبر الطلاب على العمل عتالين لنقل الأثاث المدرسى

Google+ Print
بالصور.. مدرسة إعدادية تجبر الطلاب على العمل عتالين لنقل الأثاث المدرسى بالصور.. مدرسة إعدادية تجبر الطلاب على العمل عتالين لنقل الأثاث المدرسى

>السويس - سيد نون

حصلت  "اليوم السابع" علي صور تكشف قيام إدارة مدرسة بالسويس باستخدام الأطفال في حمل الأثاث المدرسى بشكل مستمر، بما حول الطلاب الى عتالين بالمدرسة.

وتكشف الصور الخاصة بطلاب مدرسة أنس أبن مالك بالسويس بمدينة التوفيقية عن قيام الطلاب بنقل المقاعد واثاث المدرسة علي سيارات نصف نقل.

وقال وليد احمد، من سكان مدينة التوفيقية، أننا باستمرار نري الأطفال بالمدرسة الاعدادية ينقلون الأثاث أو ينظفون المدرسة.

 وأكد وليد أننا قمنا بارسال صور لوزارة التربية والتعليم من اجل التحقيق فيما يحدث مع الطلاب.

كانت محافظة السويس شهدت قيام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بإحالة مديرة ومدرسة بمدرسة الشيماء الابتدائية بمدينة السادات لقيامهم بإجبار الطلاب على حمل الرمال ومواد البناء.

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365