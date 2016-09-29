المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لـ"دائرى التجمع الأول" بسبب إنشاء كوبرى مشاة

بدأت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية، فى عملية غلق جزئى بالطريق الدائرى فى التجمع الأول لمدة 6 ساعات، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإنشاء كوبرى مشاة أعلى الدائرى، وطريق الخدمة أمام مول كايرو فيستيفال وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان لملاحظة حركة السيارات.

وأكد مصدر أمنى أن تلك الأعمال ستبدأ فى منتصف الليل الساعة 12 ، وحتى الساعة 6 صباح الجمعة، حيث سيتم رفع جسم معدنى للكوبرى أعلى نهر الطريق البطئ فقط فى الاتجاه للقادم من القطامية اتجاه طريق السويس الصحراوى، وتم إسناد تلك الأعمال لشركة كونكريت للإنشاءات والمقاولات.

وأضاف أنه سيتم غلق الطريق البطئ فقط بمحيط منطقة الأعمال لمدة 6 ساعات، وتحويل حركة السيارات من الطريق البطئ إلى الطريق السريع، وسيتم تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال، بناءً على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور.

وأوضح المصدر، أنه سيتم أعادة غلق الطريق مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل يوم الخميس 6/10/2016 من الساعة 12، وحتى 6 صباح الجمعة، حيث سيتم استكمال رفع الجسم المعدنى للكوبرى أعلى نهر الطريق الدائرى الرئيسى فى الاتجاهين، وسيتم غلق الطريق الرئيسى فقط بمنطقة الأعمال، وتحويل حركة السيارات من الطريق الرئيسى إلى البطئ فى الاتجاهين وسط انتشار الخدمات المرورية.

وأشار إلى أن الشركة المنفذة ستقوم بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية، لمنع وقوع الحوادث المرورية بالمكان، وتم اختيار تلك الأيام نظرا لأنها أيام عطلة نهاية الأسبوع، وإجازة رسمية خلال الأسبوع المقبل لأجازة 6 أكتوبر، وحرصا من إدارة المرور على عدم ظهور أى كثافات مرورية تنتج عن الأعمال.