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السعودية تطالب الكونجرس الأمريكى بالعمل على تجنب عواقب سن قانون "جاستا"

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السعودية تطالب الكونجرس الأمريكى بالعمل على تجنب عواقب سن قانون "جاستا" السعودية تطالب الكونجرس الأمريكى بالعمل على تجنب عواقب سن قانون "جاستا"

>كتب أحمد جمعة

أفاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ، أن اعتماد قانون "جاستا" يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذى يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.

وأضاف المصدر، فى تصريحات نشرتها وكالة واس، أن القانون من شأنه إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما فى ذلك الولايات المتحدة.


> وأشار إلى موقف الإدارة الأمريكية التى أعربت عن معارضتها لقانون "جاستا" بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية.

وأوضح المصدر، أن قانون "جاستا" حظي أيضاً بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومى الأمريكيين؛ فى ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون فى العلاقات الدولية.

واختتم المصدر تصريحه بالتعبير عن الأمل في أن تسود الحكمة؛ وأن يتخذ الكونجرس الأمريكى الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون "جاستا".

 


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