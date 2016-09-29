طوارئ بـ"البيئة" و"البترول" للسيطرة على تلوث زيتى برأس غارب

وجه الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، باتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على التلوث الزيتى الذى ظهر بأحد شواطئ راس غارب بالغردقة وأمر بضرورة التنسيق مع وزارة البترول لبحث أسباب تكرار حوادث التلوث الزيتى بتلك المنطقة والعمل على ايجاد حلول جذرية لها للحد من تكرارها .

وقالت وزارة البيئة ، فى بيان لها، إنه ورد اليوم بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة افاد بظهور تلوث زيتى على شاطئ ضى القمر بمدينة راس غارب .

وأضافت الوزارة أنه تم على الفور إرسال لجنه عاجلة من الفرع الإقليمى لوزارة البيئة بالغردقة لمعاينة الموقف واتخاذ اللازم بالتنسيق مع مكتب البيئة بالمحافظة، حيث تبين من المعاينة وجود بقع متقطعة من الزيت الخام على شاطئ ضى القمر تبلغ مساحته حوالى ٩٠٠ متر طول و٣: ٤متر عرض والشاطئ صخرى مختلط بالرمال والتلوث موجود بالشاطئ ولا يوجد تلوث بالبحر.

وأشارت الوزارة ، الى أن فرع الغردقة قام بأخذ عينات من التلوث لإرسالها للفرع الإقليمى بجهاز شئون البيئة بالسويس لتحليلها ومطابقتها بالمصادر المحتملة بالمنطقة من خلال جهاز بصمة الزيت للتعرف على المصدر واتخاذ الاجراءات القانونية حياله وجارى اعمال ازالة التلوث وتنظيف الشاطئ بالتنسيق مع وزارة البترول .