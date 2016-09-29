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روسيا: رفض واشنطن التعاون معنا بشأن الأزمة السورية أفضل هدية للإرهابيين

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روسيا: رفض واشنطن التعاون معنا بشأن الأزمة السورية أفضل هدية للإرهابيين روسيا: رفض واشنطن التعاون معنا بشأن الأزمة السورية أفضل هدية للإرهابيين

المتحدثة باسم وزارة الخارجية – الروسية ماريا زاخاروفا _ أرشيفية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن رفض الولايات المتحدة التعاون مع بلادها بشأن الأزمة فى سوريا سيكون بمثابة “هدية” للإرهابيين.

ونقلت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن زاخاروفا “إنه إذا استمرت واشنطن فى تهديداتها بقطع التعاون مع موسكو للتوصل لاتفاق لحل الأزمة السورية ، فإن هذا سوف يعني أن البيت الأبيض يقوم بحماية المسلحين ، وهذا سيكون بمثابة أفضل هدية يمكن تقديمها للإرهابيين”.

وتأتى تصريحات زاخاروفا في ظل تصاعد حدة التوتر بين موسكو وواشنطن في أعقاب انهيار الهدنة الأخيرة التى تم التوصل اليها بوساطة روسية – أمريكية ، كما أنها تأتي فى أعقاب الهجمات الأخيرة على حلب.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أعلن فى وقت سابق اليوم أن واشنطن على شفا إنهاء المحادثات بشأن سوريا مع موسكو ، وذلك ردا على الهجمات الدامية على حلب المستمرة منذ عدة أيام.

أ ش أ

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