النيابة تخطر الإنتربول الدولي والجوازات برفع اسم حسين سالم من ترقب الوصول

أخطرت النيابة العامة اليوم الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) باتخاذ الإجراءات التنفيذية لرفع اسم رجل الأعمال حسين سالم ونجليه من قائمة النشرة الحمراء.

واوضح المستشار خالد النشار المتحدث الرسمي لوزارة العدل في تصريح له اليوم إن النيابة العامة أخطرت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسم حسين سالم وأفراد أسرته من قوائم ترقب الوصول، وذلك بناء على التصالح الموقع بين جهاز الكسب غير المشروع ووزارة العدل مع حسين سالم وأفراد أسرته, والذي أكدت النيابة العامة عدم وجود وجه للاعتراض عليه.

وأضاف المستشار النشار، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والموجودات بالخارج أخطرت السلطات المختصة بكل من سويسرا وأسبانيا وهونج كونج برفع اسم حسين سالم وأفراد عائلته من قوائم التحفظ بالاتحاد الأوروبي.

أ ش أ