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السعودية: قانون «جاستا» مصدر قلق للدول التي تعترض على إضعاف الحصانة السيادية

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السعودية: قانون «جاستا» مصدر قلق للدول التي تعترض على إضعاف الحصانة السيادية السعودية: قانون «جاستا» مصدر قلق للدول التي تعترض على إضعاف الحصانة السيادية

وزير خارجية ، عادل الجبير _ أرشيفية

أوضحت وزارة الخارجية السعودية، منذ قليل، أن قانون “جاستا” الذي أقره الكونجرس الأمريكي، في وقت سابق من اليوم، يعد مصدر قلق بالنسبة للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية،حسبما أفادت “سكاي نيوز عربية” عبر موقعها الالكتروني.

وكان الكونجرس الأمريكي قد مرر قانون يسمح بمقاضاة السعودية على خلفية أحداث 11 سبتمبر.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، قد صرح بأن القاهرة تتابع باهتمام القرار الصادر عن الكونجرس الأمريكي، أمس الأربعاء، 28 سبتمبر الجاري، برفض حق الاعتراض (الفيتو) الذي مارسه الرئيس أوباما على ما يسمى بــ “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، وتأثيراته المحتملة على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة القادمة.

وكانت وزارة الخارجية قد أعربت في وقت سابق عن اقتناع بأن ممارسة الرئيس الأمريكي لحق النقض ضد التشريع المشار إليه يتسق مع قواعد القانون الدولي وما استقرت عليه العلاقات الدولية، حيث أنه ينطوي على إقرار لمبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول وعدم فرض القوانين الداخلية على دول أخرى.

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