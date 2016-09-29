تجمهر أهالي شاب للمطالبة بالتحقيق في واقعة تعذيبه بقسم ثان الغردقة‎

تجمهر مساء اليوم الخميس، العشرات من أبناء محافظة الأقصر، أمام محكمة الغردقة، وذلك لمطالبة النيابة بالتحقيق في واقعة تعرض شاب من الأقصر، مقيم ويعمل بالغردقة، للضرب والتعذيب، وذلك من جانب عدد من أمناء الشرطة بقسم ثان الغردقة.

فيما قام اهالي الشاب المصاب بنقله بسيارة أسعاف من الأقصر للغردقة، وتم إنزال الشاب بسرير طبي لخطورة حالته الصحية، إلي سرايا النيابة، لسماع أقواله في البلاغ المقدم من أسرته ضد أمناء شرطة قسم ثان الغردقة، وطالب أهالي الشاب وزير الداخلية بفتح تحقيق في الواقعة وتقديم المتهمين لللنيابة للتحقيق.

وكان أهالي الشاب من قرية البعيرات بمحافظة الأقصر، قد اتهموا عدد من أمناء الشرطة بقسم ثان الغردقة بالتعذيب والضرب وإحداث كسر بالنخاع الشوكي والفقرات الظهرية للشاب، مما أدي إلي تدهور حالته الصحية.

ومن جانبه أكد مسؤولو مباحث البحر الأحم،ر عدم وقوع أي تعذيب أو ضرب للشاب، وأنه تم صرفه من قسم ثان الغردقة دون تعرضه لأي إصابات بعد إخلاء سبيله في واقعة قيادة دراجة برخصة منتهية المدة.​​