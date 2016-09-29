الصين تطور الروبوت “آنبوت” للدوريات الأمنية

بدأ الروبوت “آنبوت” الصيني رسميا ممارسة مهامه المتعلقة بالحفاظ على الأمن العام في مطار شنتشن الذي يعتبر واحدا من أكثر المطارات ازدحاما في الصين.

فقد طور باحثون في الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع الصينية، هذا الروبوت المتخصص بتقديم خدمات تتعلق بالأمن، حيث كُشف عنه لأول مرة في شهر إبريل/نيسان ضمن معرض تشونغتشينغ الدولي للتكنولوجيا.

وبدأ الروبوت حاليا بإجراء دوريات على مدار 24 ساعة في مطار شنتشن ضمن مقاطعة قوانغدونغ لتعزيز الأمن، وفقا لتقارير China People’s Daily.

وصُمم الروبوت بطول 1.49 مترا وسرعة في التحرك تصل إلى 11 مترا في الساعة، وهو يعمل على تعقب التهديدات الأمنية وكذلك السيطرة على محاولات ارتكاب الجرائم من خلال جهاز كهربائي خاص لنزع الأسلحة.

وتشمل الميزات المدمجة بالروبوت وجود 4 كاميرات للتعرف على الوجوه، وزر الاستجابة لحالات الطوارئ من أجل استدعاء الشرطة، كما يمكن للروبوت “آنبوت” الإجابة عن أسئلة المسافرين.

وبالرغم من ذلك، واجه الروبوت الجديد انتقادات من جانب المدافعين عن الخصوصية، بما في ذلك إدوارد سنودن، الذي سخر من استخدام الروبوت للمراقبة وتعزيز الأمن، وفقا لتغريدة نشرها على تويتر في شهر إبريل/نيسان.

يذكر أن الروبوت “آنبوت” يأتي مشابها للروبوت Knightscope’s K5 الذي بات يعمل حاليا في الولايات المتحدةبدأ الروبوت “آنبوت” الصيني رسميا ممارسة مهامه المتعلقة بالحفاظ على الأمن العام في مطار شنتشن الذي يعتبر واحدا من أكثر المطارات ازدحاما في الصين.

فقد طور باحثون في الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع الصينية، هذا الروبوت المتخصص بتقديم خدمات تتعلق بالأمن، حيث كُشف عنه لأول مرة في شهر إبريل/نيسان ضمن معرض تشونغتشينغ الدولي للتكنولوجيا.

وبدأ الروبوت حاليا بإجراء دوريات على مدار 24 ساعة في مطار شنتشن ضمن مقاطعة قوانغدونغ لتعزيز الأمن، وفقا لتقارير China People’s Daily.

وصُمم الروبوت بطول 1.49 مترا وسرعة في التحرك تصل إلى 11 مترا في الساعة، وهو يعمل على تعقب التهديدات الأمنية وكذلك السيطرة على محاولات ارتكاب الجرائم من خلال جهاز كهربائي خاص لنزع الأسلحة.

وتشمل الميزات المدمجة بالروبوت وجود 4 كاميرات للتعرف على الوجوه، وزر الاستجابة لحالات الطوارئ من أجل استدعاء الشرطة، كما يمكن للروبوت “آنبوت” الإجابة عن أسئلة المسافرين.

وبالرغم من ذلك، واجه الروبوت الجديد انتقادات من جانب المدافعين عن الخصوصية، بما في ذلك إدوارد سنودن، الذي سخر من استخدام الروبوت للمراقبة وتعزيز الأمن، وفقا لتغريدة نشرها على تويتر في شهر إبريل/نيسان.

يذكر أن الروبوت “آنبوت” يأتي مشابها للروبوت Knightscope’s K5 الذي بات يعمل حاليا في الولايات المتحدة.

المصدر: RT