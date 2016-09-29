أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الصين تطور الروبوت “آنبوت” للدوريات الأمنية

Google+ Print
الصين تطور الروبوت “آنبوت” للدوريات الأمنية الصين تطور الروبوت “آنبوت” للدوريات الأمنية

بدأ الروبوت “آنبوت” الصيني رسميا ممارسة مهامه المتعلقة بالحفاظ على الأمن العام في مطار شنتشن الذي يعتبر واحدا من أكثر المطارات ازدحاما في الصين.

 

فقد طور باحثون في الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع الصينية، هذا الروبوت المتخصص بتقديم خدمات تتعلق بالأمن، حيث كُشف عنه لأول مرة في شهر إبريل/نيسان ضمن معرض تشونغتشينغ الدولي للتكنولوجيا.

 

وبدأ الروبوت حاليا بإجراء دوريات على مدار 24 ساعة في مطار شنتشن ضمن مقاطعة قوانغدونغ لتعزيز الأمن، وفقا لتقارير China People’s Daily.

 

وصُمم الروبوت بطول 1.49 مترا وسرعة في التحرك تصل إلى 11 مترا في الساعة، وهو يعمل على تعقب التهديدات الأمنية وكذلك السيطرة على محاولات ارتكاب الجرائم من خلال جهاز كهربائي خاص لنزع الأسلحة.

 

وتشمل الميزات المدمجة بالروبوت وجود 4 كاميرات للتعرف على الوجوه، وزر الاستجابة لحالات الطوارئ من أجل استدعاء الشرطة، كما يمكن للروبوت “آنبوت” الإجابة عن أسئلة المسافرين.

 

 

وبالرغم من ذلك، واجه الروبوت الجديد انتقادات من جانب المدافعين عن الخصوصية، بما في ذلك إدوارد سنودن، الذي سخر من استخدام الروبوت للمراقبة وتعزيز الأمن، وفقا لتغريدة نشرها على تويتر في شهر إبريل/نيسان.

 

يذكر أن الروبوت “آنبوت” يأتي مشابها للروبوت Knightscope’s K5 الذي بات يعمل حاليا في الولايات المتحدةبدأ الروبوت “آنبوت” الصيني رسميا ممارسة مهامه المتعلقة بالحفاظ على الأمن العام في مطار شنتشن الذي يعتبر واحدا من أكثر المطارات ازدحاما في الصين.

فقد طور باحثون في الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع الصينية، هذا الروبوت المتخصص بتقديم خدمات تتعلق بالأمن، حيث كُشف عنه لأول مرة في شهر إبريل/نيسان ضمن معرض تشونغتشينغ الدولي للتكنولوجيا.

وبدأ الروبوت حاليا بإجراء دوريات على مدار 24 ساعة في مطار شنتشن ضمن مقاطعة قوانغدونغ لتعزيز الأمن، وفقا لتقارير China People’s Daily.

وصُمم الروبوت بطول 1.49 مترا وسرعة في التحرك تصل إلى 11 مترا في الساعة، وهو يعمل على تعقب التهديدات الأمنية وكذلك السيطرة على محاولات ارتكاب الجرائم من خلال جهاز كهربائي خاص لنزع الأسلحة.

وتشمل الميزات المدمجة بالروبوت وجود 4 كاميرات للتعرف على الوجوه، وزر الاستجابة لحالات الطوارئ من أجل استدعاء الشرطة، كما يمكن للروبوت “آنبوت” الإجابة عن أسئلة المسافرين.

وبالرغم من ذلك، واجه الروبوت الجديد انتقادات من جانب المدافعين عن الخصوصية، بما في ذلك إدوارد سنودن، الذي سخر من استخدام الروبوت للمراقبة وتعزيز الأمن، وفقا لتغريدة نشرها على تويتر في شهر إبريل/نيسان.

يذكر أن الروبوت “آنبوت” يأتي مشابها للروبوت Knightscope’s K5 الذي بات يعمل حاليا في الولايات المتحدة.

المصدر: RT

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا