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وزير خارجية فرنسا: سياسة ترامب الخارجية «مشوشة للغاية»

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وزير خارجية فرنسا: سياسة ترامب الخارجية «مشوشة للغاية» وزير خارجية فرنسا: سياسة ترامب الخارجية «مشوشة للغاية»

جان مارك إيرولت

انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد يوم الخميس ووصف أهداف سياسته الخارجية بأنها “مشوشة” وحذر من أن باريس قد لا تنسى تصريحاته بعد هجمات متشددين على الأراضي الفرنسية.

واتسمت حملة ترامب باستخدام السباب واللغة التحريضية في التعامل مع التطرف الإسلامي كما أثار المرشح الرئاسي التساؤلات حول كل ملفات السياسة الخارجية الأمريكية وخاصة بشأن سوريا وإيران وكوريا الشمالية والمكسيك.

وبحسب رويترز قال أيرو في مقابلة مع (سي.إن.إن) الأمريكية “لا أعرف (طبيعة) السياسة الخارجية لدونالد ترامب لأنها مشوشة للغاية.”

وتابع قائلا “بوصفي وزيرا للخارجية الفرنسية لن أقول للأمريكيين كيف يصوتون لكن الرئيس الأمريكي المقبل ليس مهما للولايات المتحدة فقط ولكن لباقي (دول) العالم أيضا.”

ورغم عدم تأييده الصريح للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون إلا أن الوزير الفرنسي وصفها بأنها أدت “عملا عظيما” وكانت على قدر مسؤولياتها عندما كانت وزيرة للخارجية.

وتعرضت فرنسا لسلسلة هجمات في الصيف أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها. وقال ترامب في الصيف إن فرنسا لم تعد فرنسا وإنها لو طبقت قوانين أخف في حيازة الأسلحة لما وقعت الهجمات.

وقال أيرو “بالنسبة للسيد ترامب لدي ملاحظة واحدة: لقد قال بعض الأمور الصعبة عن فرنسا وشكك في الشعب الفرنسي وهذه الكلمات لن أنساها.”

 

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