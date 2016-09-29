تعليمات خاصة من مؤمن سليمان للمقيدين إفريقيا ضد التعدين

منح مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك لاعبيه المقيدين إفريقيا تعليمات خاصة قبل مواجهة النصر للتعدين اليوم الخميس في الدوري.

ويبدأ الزمالك مشواره في الدوري بمواجهة مضيفه النصر للتعدين في أسوان، بعد تأجيل أول مباراتين ضد الإنتاج الحربي وطلائع الجيش.

وحرص سليمان على عقد جلسة مع لاعبيه عصر اليوم الخميس، قبل مواجهة التعدين.

وطالب المدير الفني اللاعبين المقيدين إفريقيا والذين سيشاركوا في المباراة بتجنب الاحتكاكات القوية، حتى لا يتعرض أحدهم إلى إصابة قد تبعده عن مباراة صن داونز في نهائي دوري الأبطال.

ويلعب الزمالك ضد صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 14 و21 أكتوبر المقبل في جوهانسبرج والقاهرة.

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