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تجديد انتداب أحمد مسعود لقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل

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تجديد انتداب أحمد مسعود لقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل تجديد انتداب أحمد مسعود لقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل

>كتب محمد إبراهيم

قرر  المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار على زكى  سكر، تجديد ندب المستشار أحمد حمدى عدلى مسعود لقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، بعد أن خاطب وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم هيئة قضايا الدولة، بطلب التجديد له فى قرار مستقل.

 

يشار إلى أن المستشار أحمد مسعود يتولى منصب المتحدث الرسمى باسم نادى الهيئة، وحصل عل ليسانس حقوق و ماجستير في القانون 2013
> ودبلوم القانون الجنائي 2013 ودبلوم القانون الجنائي 2012، ودبلوم القانون العام 2013، كما  حصل علي درجة الماجستير عام 2013، وتم  تعينه بالهيئة فى  2003، وتدرج بالعديد من المناصب، ويشغل حاليا درجة مستشارا بالهيئة.

 


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