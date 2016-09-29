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من استغل رشيد عساف عبر السوشيل ميديا؟

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الجمعة 30-09-2016 16:48

وقع الفنان رشيد عساف بفخ السوشيل ميديا من بعد ما تم استغلال اسمه عبر صفحات قامت بتصريحات ضد زملاء له في الوسط الفني، حتى إنها وصلت لتصريحات سياسية، وهذا ماجعله يخرج ليعلن عبر موقع «سيدتي» أنه لا يمتلك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لا يفكر باستخدام أي منها مستقبلاً؛ لينفي بذلك علاقته بكل الصفحات أو الحسابات الشخصية التي تُنسب له وتحمل اسمه، التي تعمل على تزوير الحقائق وإطلاق التصريحات والمواقف التي تشوه صورة الفنان لدى جمهوره، وهو الأمر الذي أصبح شائعاً ويلاحق معظم الفنانين هذه الفترة.

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سيدتي