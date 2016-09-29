داليا البحيري: لن أبحث عن الحب .. والأنوثة تنسحب مني تدريجياً

تركت النجمة داليا البحيري الباب موارباً أمام احتمالات زواجها للمرة الثالثة، مؤكدة أنها أخطأت بحق نفسها عندما اختارت العزلة والإنطواء بعد رحيل زوجها ووالد ابنتها، ولكنها بالوقت نفسه لن تبحث عن الحب، قائلة: "لو في نصيب هاييجي لوحدة مش انا اللي هجيبه".

داليا قدمت عدة اعترافات بحلقة الأمس من برنامج "عسل أبيض" مع الإعلامية حنان مفيد فوزي، مؤكدة أنها تعبت من البحث عن شريك لها في الحياة و لهذا السبب قررت ان تمتنع عن البحث عن الحب، تاركة الباب أمامه ليبحث هو عنها!!

أضافت أنها تتألم عندما تشعر بالوحدة مشيرة الى ان أكثر الأوقات التي تشعر فيها كذلك هي عند مرض ابنتها حيث تقول لنفسها "يا ريت ابوها كان موجود" مضيفة ان هناك مسئوليات كثيرة تشعر تجاهها أنها تعبت وتتمنى أن يساعدها أحد في تخفيف الحمل ومساعدتها فيه.

قالت: "الست لما تبقى لوحدها بيكون شئ صعب وقاس جداً عليها لأنها في هذه الحالة تجد نفسها رجلاً وامرأة في نفس الوقت حتى انها تشعر ان انوثتها تنسحب منها تدريجياً".

وأكدت أنها لا زالت تحب والد ابنتها الراحل رغم انفصالهما قبل وفاته بقليل وأضافت إنه دائماً معها وهي وابنتها بذكراه الطيبة متمنية له ان يكون في مكان أفضل في الآخرة ، مشيرة الى أنها لم تتغير مشاعرها نحوه رغم انفصالهما قبل وفاته.