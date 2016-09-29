حصرياً: العيسى ينافس السدحان في رمضان

انفردت "سيدتي نت" بخبر الإنفصال الفني بين الممثلين محمد العيسى وعبدالله السدحان نتيجة خلاف بينهما، بعد استمرار التعاون بينهما على مدار السنوات الأخيرة من خلال ثلاثة أعمال درامية وقبلها المسلسل الشهير "طاش ما طاش".

كشفت مصادرنا أنه خلافاً مادياً، وليس خلافاً فنياً حيث أن العيسى والسدحان أكدا من قبل عدة مرات عدم وجود غيرة فنية بينهما ولا حتى مشاكل تتعلق بترتيب أسماءهما على تيتر المسلسلات التي جمعتهما، والدليل استمرار تعاونهما في السنوات الماضية.

وأكدت مصادرنا أن العيسى لن يشارك في مسلسل السدحان رمضان المقبل، بل ربما سينافسه، حيث تردد أن محمد العيسى تقدم بعمل من أجل تعميده من التلفزيون السعودي لتقديم مسلسل من بطولته وإنتاجه رمضان 2017، وبالفعل بدأ التحضير للعمل والإتفاق المبدئي مع بعض الممثلين السعوديين، ليتنافس السدحان والعيسى على نفس القناة الموسم القادم بعد أن كان ثنائياً ناجحاً.

ودخل الفنان محمد العيسى مؤخراً في خلاف مع الفنان عبدالله السدحان، بعد أن شكلا ثنائياً فنياً كوميدياً في عدة أعمال درامية خلال السنوات الأخيرة، حيث قدما معاً وفي ثلاثة مواسم رمضانية متتالية مسلسلات "هذا حنا" و"منا وفينا" و"مستر كاش".

وتشير مصادر "سيدتي نت" إلى أن المشكلة التي حدثت بين الفنانين محمد العيسى وعبدالله السدحان تعود إلى خلاف مادي، حيث أن العيسى كان مرشحاً لبطولة المسلسل الرمضاني الجديد للسدحان رمضان المقبل، واختلف العيسى مع السدحان المنتج المنفذ للعمل حول قيمة الأجر والمستحقات المادية، وذلك بعد أن تم الاتفاق بين هيئة الإذاعة والتلفزيون والفنان عبدالله السدحان على تقديم مسلسل كوميدي جديد في رمضان 2017.