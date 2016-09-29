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مفاجأة: هل تنضم مي عز الدين لفريق عمل هبوط اضطراري؟

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الخميس 29-09-2016 22:08

لا زالت لعنة اعتذار النجمات عن عدم المشاركة بفيلم "هبوط اضطراري" تلاحق النجم أحمد السقا الذي يفعل المستحيل لاستعادة لياقته البدنية للقيام بدوره، ولكنه لا يبذل الجهد نفسه للاحتفاظ ببطلات فيلمه وآخرهن الفنانة الشابة ياسمين صبري، التي اعتذرت بعد أسبوعين فقط من توقيع العقود بسبب عدم الالتفات لملاحظاتها الفنية، وعدم الاستجابة لطلباتها بخصوص وضعها على الدعاية كبطلة ثانية خلف النجمة غادة عادل .. والمفاجأة أن صناع الفيلم بدأوا مفاوضات سريعة مع مي عز الدين للقيام بالدور نفسه .. فهل تقبل؟

المخرج أحمد خالد موسي رفض تأكيد أو نفي المفاوضات مع النجمة مي عز الدين، كما لم يكشف عن الملاحظات الفنية التي طلبتها النجمة ياسمين صبري، وأكد أن الفيلم سيتم تصويره فور اكتمال فريق النجوم، والانتهاء من معاينة أماكن التصوير مشدداً على استمرار بطل الفيلم السقا والنجوم، أمير كرارة، غادة عادل، مصطفى خاطر، كما يجرى المنتج محمد السبكي اختيار باقي الفنانين الذين سيشاركون بالفيلم.

يذكر أن الفيلم كتب بالأساس للنجمة منى زكي ولكن ظروف حملها حالت دون المشاركة فيه خاصة أنه يحتاج لقدرات بدنية خاصة، كما تردد أن غادة عبد الرازق ستشارك بدور مساعد ولكنها اعتذرت، وتم ترشيح عبد الوهاب ولكنها طلبت أجرا خياليا أعتبر وقتها بمثابة اعتذار "شيك" وتدخلت غادة عادل لإنقاذ صديق العمر، ولكن السيناريو يفرض وجود بطلة ثانية.

مي عز الدين صعدت لمرتبة نجمات الصف الأول بالدراما الرمضانية .. فهل تتنازل عن حلم البطولة السينمائية من أجل العمل للمرة الأولى مع أحمد السقا؟

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سيدتي

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