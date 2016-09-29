فهد الحيان لـ"سيدتي نت": انتظر التعميد ولا خلاف مع التلفزيون

أوضح الفنان فهد الحيان أنه تقدم بنص درامي للتلفزيون هذا العام ولم يتم تعميده، مبيناً أنه ينتظر الإعلان الرسمي عن الأعمال التي ستعمد للعرض الرمضاني، ولفت إلى أن المسلسل الذي قدمه عمل كوميدي منفصل متصل يناقش العديد من القضايا المحلية في قالب كوميدي.

وأكد أن هناك مفاوضات جارية بينه وبين بعض القنوات الخليجية لعرض مسلسله رمضان المقبل، نافياً وجود أي خلافات بينه وبين التلفزيون السعودي حيث شدد على أن التلفزيون بيته الذي خرج منه بدليل أن ظهر من خلاله رمضان قبل الماضي في مسلسل "منا وفينا" مع الفنان عبدالله السدحان وباقة من الفنانين.

وذكر الحيان أنه يجهز منذ فترة طويلة عمل درامي ونص يحمل الكثير من المفاجآت، وأنه سيقدمه لجمهوره في السعودية والخليج بثوب مختلف وبشكل ومضمون وقالب جديد مختلفاً كلياً عما تم تقديمه في السنوات الأخيرة سواء من ناحية التناول الدرامي أو القالب الفني والتقني.