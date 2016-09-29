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يوسف الخال ينشر الصورة الثانية لابنته خلال يوم واحد: "تفضلوا وارتاحوا"

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الخميس 29-09-2016 22:24

يبدو أن تداول صورة نيكول الصغيرة بكثافة في الاعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، استفزت والدها الفنان يوسف الخال، فجاء رده عبر تغريدة ونشر صورة واضحة لها.

فبعد أن حجب يوسف الخال و نيكول سابا طفلتهما عن الأضواء لمدة ثلاث سنوات، أطاحت صورة نشرت بطريقة غير متعمدة بالقرار وخرقته من كلا الطرفين. وإذا كانت نيكول قد نشرت الصورة عن طريق الخطأ، فإن يوسف أراد أن يضع حداً لما حصل، لان الموضوع أزعجه على ما يبدو كثيراً ورأى فيه تدخلاً في حياته العائلية.

يوسف الخال نشر صورة طفلته مع تعليق "في دكاكين ما احترموا خصوصيات البيوت متل اللي تبنِّى الصورة وعارف إنو بالغلط، تفضلوا ارتاحوا".

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سيدتي