ثروة دونالد ترامب تتراجع.. ما السبب؟

ذكرت مجلة "فوربس" أن القيمة الصافية لثروة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب Donald Trump تقدّر بنحو 3.7 مليار دولار أي أقل بـ 800 مليون دولار عن العام الماضي، وعزت هذا التقلّص إلى تراجع أداء سوق العقارات في نيويورك.

وفحصت المجلة 28 من الأصول التي يملكها رجل الأعمال وخلصت إلى أن 18 منها تراجعت قيمتها بما في ذلك برج ترامب في مانهاتن ونادي مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا. ووفقاً لـ "فوربس" التي قالت إنها تتبع ثروة ترامب على مدى 34 عاماً، فقد تراجعت أيضاً قيمة أملاكه في 40 وول ستريت بوسط نيويورك.

ويأتي التقرير في الوقت الذي يتجه فيه ترامب نحو المرحلة الأخيرة من الدعاية لانتخابات الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولا تعرف تفاصيل عن ثروة ترامب بشكل علني بسبب رفض المرشح الجمهوري الكشف عن عوائده الضريبية في مخالفة لتقليد عمل به مرشحين للرئاسة الأمريكية على مدى عقود. وأظهر الملف الضريبي للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون Hillary Clinton وزوجها بيل كلينتون Bill Clinton أنهما كسبا 10.75 مليون دولار في 2015.