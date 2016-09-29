باراك أوباما يلتقي ليوناردو دي كابريو الشهر القادم

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama سيلتقي في أكتوبر/تشرين الأول القادم بالنجم العالمي ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio. وأفاد موقع " Entertainment Weekly " بأن التغيرات المناخية ستكون الموضوع الأساسي المطروح خلال الإجتماع.

اللقاء سيعقبه عرض الفيلم الوثائقي " Before the Flood " من إخراج دي كابريو، والذي يعكس نشاطه الخاص بلفت انتباه العالم إلى مشاكل البيئة ودوره بصفته مبعوثاً للسلام في الأمم المتحدة.

يشار إلى أن دي كابريو ألقى خطاباً بمقر الأمم المتحدة على هامش التوقيع على اتفاقية باريس للتغيرات المناخية، خلال الأشهر الماضية.

وقال الناشط البيئي: "زرت معظم دول العالم خلال العامين الماضيين، لتوثيق تغيير التوازن الطبيعي لكوكبنا، فقد شاهدت مدناً مثل بكين تختنق، بسبب التلوث الصناعي، والغابات الشمالية القديمة في كندا التي أزيلت، وغابات الأمطار في إندونيسيا التي حرقت، وفي الهند قابلت المزارعين الذين قُضي على محصولهم، بسبب الفيضانات غير المسبوقة".

ليوناردو دي كابريو يستغل فيلمه للتأثير في الإنتخابات الأمريكية