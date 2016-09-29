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بعد غدٍ .. عرض أولي حلقات «ستات قادرة» حصريًا علي «الحياة»

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بعد غدٍ .. عرض أولي حلقات «ستات قادرة» حصريًا علي «الحياة» بعد غدٍ .. عرض أولي حلقات «ستات قادرة» حصريًا علي «الحياة»

 

مسلسل ستات قادرة

كتب: هاني صابر

تبدأ قناة “الحياة”، عرض أولي حلقات مسلسل”ستات قادرة”، حصريًا علي شاشتها يوم السبت المقبل، لتفتح به موسم جديد من الدراما التليفزيونية، بعيدًا عن موسم رمضان الدرامي.

المسلسل تدور أحداثه في إطار درامي، حيث يتناول حكاية ثلاث سيدات كن يعملن كخادمتين ودلالة في تسعينات القرن الماضي ولا توجد أي علاقة تربطهن ببعض ولكن ظروف الحياة تجمعهن في رحلة صعودهن من الصفر وتجعلهن صديقات ليكشف المسلسل عن أحلامهن ومشاكلهن المشروعة وغير المشروعة.

يشارك في بطولة العمل نجلاء بدر وريهام سعيد وعبير صبري وعبد الله مشرف وياسر الطوبجي وعزة مجاهد واحمد عبد الله محمود وايمن قنديل ومن إخراج أحمد عاطف.

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