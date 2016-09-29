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نيابة القاهرة الجديدة تنتهي من معاينة موقع تفجير التجمع الأول

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نيابة القاهرة الجديدة تنتهي من معاينة موقع تفجير التجمع الأول نيابة القاهرة الجديدة تنتهي من معاينة موقع تفجير التجمع الأول

جانب من الانفجار

انتهت نيابة القاهرة الجديدة، من معاينة موقع تفجير النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز.

وقال المستشار أحمد حنفي، المحامي العام لنيابات القاهرة الجديدة، الذي أجرى المعاينة برفقة فريق من النيابة العامة، أن التفجير كان بواسطة سيارة مفخخة تقف بجانب الطريق الذي يتخذه النائب العام أثناء عودته لمنزله ولم ينتج عن الحادث أي تلفيات بسيارات موكب النائب العام المساعد أو المباني المحيطة بالسيارة المفخخة التي تفحمت بالكامل.

وأضاف “حنفي” أن الحادث نتج عنه إصابات طفيفة لمواطن كان يقود دراجة بخارية.

وأمر المحامي العام لنيابات القاهرة الجديدة بانتداب الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي لرفع آثار الحادث والتوصل إلى نوع المتفجرات المستخدمة وكميتها وكلف الأمن الوطني بالتحريات.

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