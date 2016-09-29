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سامح عيد: الجماعات الجهادية تقف وراء محاولة اغتيال النائب العام المساعد

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سامح عيد: الجماعات الجهادية تقف وراء محاولة اغتيال النائب العام المساعد سامح عيد: الجماعات الجهادية تقف وراء محاولة اغتيال النائب العام المساعد

أرشيفية

قال الخبير فى شوؤن الجماعات الإسلامية، سامح عيد، إن محاولة اغتيال النائب العام المساعد فى عبر سيارة مفخخة بالقرب من منزله بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، تقف ورائها الجماعات الجهادية فى سيناء، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تميل فى الفترة الأخيرة إلى التهدئة، بناء علي توصيات غربية.

وأضاف عيد، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الجماعات الإرهابية مثل أنصار بيت المقدس، أو ولاية سيناء هما الأقرب لتنفيذ هذه العمليات، لاسيما مع استهداف الجيش المصري خلال الآونة الأخيرة فى سيناء لهذه الجماعات.

وأوضح عيد، أن العملية يغلب عليها طابع البدائية وعدم الاحترافية، ولكن تظل بعيدة عن الإخوان، مشددًا على أن الجماعات الجهادية تعتمد علي القواعد الأكثر عنفًا.

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