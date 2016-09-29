مؤمن سليمان: كان من المقرر خروج المبارة بشكل فني أفضل..ولكن السبب في الكرة

أعرب مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن استياءه الشديد من الكرة التي خاض بها الفريق مباراة النصر للتعدين والتي أقيمت مساء اليوم وانتهت بنتيجة 2/0.

وقال سليمان، “إن المباراة كان من المقرر لها أن تخرج بشكل فني أفضل، واعترضنا على الكرة فور النزول إلى أرض الملعب للتسخين، عندما قام أيمن طاهر بتصويب الكرة طارت لأعلى”.

وواصل، ” الكرة سيئة للغاية واحنا مش مجانين علشان نعترض وخلاص ولا حتى الجماهير”.

واختتم المدير الفني لنادي الزمالك حديثه قائلًا، “أنا كسبان ولا أريد التبرير وما فعلناه هو الأهم”.