محمد علي خير يكشف لـ«ONA» تفاصيل تعاقده مع “القاهرة والناس”

كتبت – إنجي لطفي

قال الإعلامي محمد علي خير، في تصريح خاص لوكالة «ONA» ، إنه تعاقد مع قناة القاهرة والناس، على تقديم فكرة برنامج جديد موضحًا أن انطلاقة البرنامج ستكون خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف خير لـ«ONA» “سأقدم برنامجًا جديدًا مخالفًا عما قدمته في السابق، مختلف في الاسم وفي المضمون وفي توقيت العرض وفي عدد ساعاته”، نافيًا بذلك ماتردد حول تقديمه “القاهرة 360″ خلفًا لأسامة كمال.

وتابع “خير” قائلًا : “القاهرة والناس تفاوضت معي في 2013 أي قبل ظهوري على CBC وخلال الفترة الماضية تجدد العرض”، موضحًا “المفاوضات لم تستغرق وقت .. وحسمنا الموضوع في ساعة زمن موضحًا أن صداقة قوية تجمعه بطارق نور مالك القناة”.