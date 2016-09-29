مباشر الدوري الأوروبي الشوط الثاني - وأخيرًا .. إبرا يسجل صناعة روني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة روما وأسترا الروماني ومباراة مانشستر يونايتد وزوريا الأوكراني وباقي مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات للدوري الأوروبي.
ويشارك الدولي المصري محمد صلاح لاعب روما في المباراة من البداية.
نتائج المباريات
روما 4-0 أسترا
55' صلاح يسجل لروما .. هدف رائع من تمريرة طولية لتوتي
48' فابريسيو يسجل هدفا بالخطأ في مرماه
45' فازيو يسجل الهدف الثاني لروما
15' ستروتمان يسجل من صناعة توتي.
مانشستر يونايتد 1-0 زوريا
69' إبراهيموفيتش يسجل ليونايتد.
أثلتيك بيلباو 1-0 رابيد فيينا
أوستريا فيينا 0-0 فيكتوريا بلزن
دوندالك 1-0 ماكابي تل أبيب
فنرباهتشه 1-0 فينورد
جنك 3-1 ساسولو
أوليمبياكوس 0-1 أبويل
سانت إيتيان 0-1 أندرلخت
زينيت 4-0 الكمار