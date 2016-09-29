خالد عكاشة: استهداف الصف الثاني من المسئولين نقطة يجب الانتباه إليها

قال مدير المركز الوطني للدراسات السياسية والأمنية، العميد خالد عكاشة، إن حادث انفجار سيارة مفخخة بالقرب من منزل النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز، بمنطقة التجمع الخامس جاء عبر زرع عبوة ناسفة لا يتعدي وزنها نحو 50 كيلوجرامًا، من الحجم المتوسط أو الصغير.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الموجة الانفجارية التي سيحددها الفنيين بالمعمل الجنائي ستكشف عن حجم الخسائر النهائية.

واستبعد عكاشة، فكرة وجود سيارة مفخخة لمدة يومين أمام مكان الحادث، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من سيناريو للحادث أما أن يكون قد تم زراعة تلك العبوة قبل الموكب بساعات، وهناك سيناريو آخر وهو ما حدث مع النائب العام الراحل هشام بركات، بمنطقة مصر الجديدة، وهو أن يتم دفع سيارة نظيفة بدون متفجرات لاحتلال مكان مميز بالموقع، ومن ثم تقوم الخلية الإرهابية بتلغيمها لتفجير السيارة عن بعد أو ضبطها بوقت محدد.

وأكد عكاشة، أن استهداف الصف الثاني من المسؤولين نقطة يجب الانتباه إليها جيدًا، لاسيما وأن مستوى التأمين يكون أقل بكثير، مشددًا علي أن الحادث بالكامل هو رسالة شديدة اللهجة لاستهداف الهيئة القضائية بالكامل، لاسيما مع التعقيد فى التنفيذ والجرأة فى اختيار الهدف والنزول إلى حي سكني مكتظ، موضحًا أن العملية المرورية تلعب دورًا فى الأمر، فقيادة سائق الموكب بسرعة محددة قد ينقذ الشخص أو يجعله يصاب بالأذي.