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أوباما يتوجه إلى إسرائيل لحضور جنازة بيريز

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أوباما يتوجه إلى إسرائيل لحضور جنازة بيريز أوباما يتوجه إلى إسرائيل لحضور جنازة بيريز

الرئيس الامريكي

قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما غادر واشنطن متوجها إلى إسرائيل يوم الخميس حيث سيلقي كلمة في جنازة الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريز.

ويترأس أوباما وفدا من 32 مسؤولا أمريكيا آخرين بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ووزير الخارجية جون كيري والسناتور الديمقراطي بوب كاسي وزعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وبحسب رويترز قال البيت الأبيض إن الديمقراطيين يهيمنون على الوفد لكن هناك 3 جمهوريين بين 19 مشرعا أمريكيًا. ومن بين هؤلاء ستيفن هادلي الذي كان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

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