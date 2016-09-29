شبكة قنوات «أون تي في» تُعلن عن خريطتها الجديدة

أعلنت شبكة قنوات “ON “،عن خريطة البرامج الجديدة لقناة ” ON E” من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج للمشاهد المصري بمختلف فئاته العمرية والشرائح الاجتماعية، وأيضًا كوكبة من البرامج والمسلسلات.

وستقدم على «ON E» البرنامج الذي يفتتح في الأول من أكتوبر “كل يوم” للإعلامي عمرو أديب ، والذي سيُعرض على مدار ثلاث ساعات من السبت إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا، بالإضافة إلى فقرات متنوعة كفقرة “اسألوا رجاء” التي تناقش مشاكل الرجل والمرأة والحب وفقرة طبخ بعنوان “مطبخ كل يوم” بمشاركة جيجي زايد وفقرة عن الفكر الدينى يشارك بها سعد الدين الهلالى وفقرة “هوانم”.

وطرحت القناة برومو البرنامج والإعلان عن الحوار الحصري مع رجل الأعمال حسين سالم، الذي من المقرر عرضه يوم السبت المقبل.

وأعلنت شاشة ” ON E “، أيضًا عن إذاعة برنامج «ست الحسن» وهو برنامج إجتماعي للمرأة، حيث يقدم فقرات تهم المرأة والأسرة المصرية.

وستقدم قناة “ON E ” العرض الحصري الأول للمسلسل العربي «الكبريت الأحمر» بطولة أحمد السعدني، هاني عادل، ريهام جاج، داليا مصطفى، عبدالعزيز مخيون، وهو مسلسل إجتماعى تشويقى يتناول قضية تشغل فئات كثيرة من المجتمعات العربية وهي السحر بمعاونة الجن وقدرته على التلبس بالإنسان.

وكذلك والعرض الحصري الأول للمسلسل المصري اللبناني ذات القالب الاجتماعي “جريمة شغف”، بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي مثل قصي خولي ونادين الراسي ونجلاء بدر.

بالإضافة إلى أهم الأعمال الدرامية الرمضانية التي عُرضت حصريًا خلال شهر رمضان 2016، مسلسل “القيصر”، بطولة الفنان يوسف الشريف، ريهام عبدالغفور، خالد زكي، أحمد سعيد عبدالغني، أشرف زكي، طارق النهري وإخراج أحمد نادر جلال.

كما تقدم قناة ON E مجموعة من المسلسلات الحصرية للدراما الهندية كالعرض الحصري الأول لمسلسل الدراما الرومانسية الهندي «نضال امرأة» بطولة النجمة الهندية راج كابور وكمال.

وتقدم شاشة” ON E”، أيضًا سهرة “الفيلم الهندي” والذي يعرض مجموعة من أقوى الأفلام الهندية الحصرية وأحدث الإنتاجات في بوليوود التي حققت نجاحًا جماهيريًا.