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مساعد وزير المالية السابق: مقال «أحمد عز» نال إعجابي

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مساعد وزير المالية السابق: مقال «أحمد عز» نال إعجابي مساعد وزير المالية السابق: مقال «أحمد عز» نال إعجابي

أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد وزير المالية سابقًا، الشواربي

قالت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومساعد وزير المالية سابقًا، شيرين الشواربي، إن مقال رجل الأعمال المهندس أحمد عز، الذي جاء بعنوان “دعوة للتفاؤل” نال إعجابي، لأن ما كتبه نتفق معه في أجزاء كبيرة.

وأضافت الشواربي خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن دعوة أحمد عز، للتفاؤل لا يختلف عليها أي شخص، إلا أنها تحتاج جهدًا كبيرًا في تنفيذها، موضحة أن عز، أكد أن الدولة عاشت منذ فترة طويلة وجود معدلات تضخم، وعجز موازنة.

وتابعت الشواربي: “لا توجد حاجة اسمها أن ندعو للتشاؤم.. وأرفض الدعوة للتشاؤم حيال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد”، موضحة أن كل الدول عاشت أزمات اقتصادية والدليل على ذلك دول أمريكا اللاتينية.

وأوضحت الشواربي أن المشكلة ليست في إصدار قوانين جديدة بشأن الاستثمار، إلا أن المشكلة تكمن في تنفيذ القوانين، لافتة إلى أنه يجب على المجموعة الوزارية الاقتصادية حل أزمة بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وخلق فرص عمل والعمل على ضرورة الإنتاج.

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