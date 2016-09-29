شيخ الأزهر يصل سويسرا لترأس الحوار بين حكماء الشرق والغرب

وصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، مساء اليوم الخميس، إلى سويسرا في زيارة تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الإمام الأكبر إلى سويسرا العديد من الأنشطة والفعاليات، يلتقى بعدد من القيادات الدينية، ويترأس الجولة الثالثة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب، والتي تنعقد بالتعاون مع مجلس الكنائس العالمي، وسيلقي خطابا بعنوان “مسئولية رجال الدين في تحقيق السلام العالمي”.

واستقبل الإمام الأكبر والوفد المرافق له السفير عمرو رمضان، رئيس بعثة مصر لدى الأمم المتحدة، ومصطفى عثمان طه، رئيس بعثة السودان لدى الأمم المتحدة، وزير الخارجية السوداني الأسبق، موستر بيريز، رئيس بعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة، والدكتور أولاف فيكسه تفايت، السكرتير العام لمجلس الكنائس العالمي، وعدد كبير من قيادات مجلس الكنائس العالمي.

وكان الإمام الأكبر قد اختتم، في وقت سابق اليوم، زيارة رسمية إلى البحرين استغرقت يومين التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وترأس الاجتماع الدوري الثامن لمجلس حكماء المسلمين.

أ ش أ