أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

شيخ الأزهر يصل سويسرا لترأس الحوار بين حكماء الشرق والغرب

Google+ Print
شيخ الأزهر يصل سويسرا لترأس الحوار بين حكماء الشرق والغرب شيخ الأزهر يصل سويسرا لترأس الحوار بين حكماء الشرق والغرب

الدكتور أحمد الطيب

وصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، مساء اليوم الخميس، إلى سويسرا في زيارة تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الإمام الأكبر إلى سويسرا العديد من الأنشطة والفعاليات، يلتقى بعدد من القيادات الدينية، ويترأس الجولة الثالثة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب، والتي تنعقد بالتعاون مع مجلس الكنائس العالمي، وسيلقي خطابا بعنوان “مسئولية رجال الدين في تحقيق السلام العالمي”.

واستقبل الإمام الأكبر والوفد المرافق له السفير عمرو رمضان، رئيس بعثة لدى الأمم المتحدة، ومصطفى عثمان طه، رئيس بعثة السودان لدى الأمم المتحدة، وزير الخارجية السوداني الأسبق، موستر بيريز، رئيس بعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة، والدكتور أولاف فيكسه تفايت، السكرتير العام لمجلس الكنائس العالمي، وعدد كبير من قيادات مجلس الكنائس العالمي.

وكان الإمام الأكبر قد اختتم، في وقت سابق اليوم، زيارة رسمية إلى البحرين استغرقت يومين التقى خلالها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وترأس الاجتماع الدوري الثامن لمجلس حكماء المسلمين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب