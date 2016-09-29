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الزمالك يتخطى النصر للتعدين بهدفين دون رد في الدوري العام

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الزمالك يتخطى النصر للتعدين بهدفين دون رد في الدوري العام الزمالك يتخطى النصر للتعدين بهدفين دون رد في الدوري العام

أيمن حفني

حقق نادي الزمالك، فوزًا سهلًا على نظيره النصر للتعدين بهدفين دون رد، االيوم الخميس، في المباراة التي جمعتهم على ملعب أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري العام.

وافتتح أيمن حفني التسجيل للفارس الأبيض في الدقيقة 23، قبل أن يضيف شوقي السعيد الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 76 من أحداث اللقاء.

وأضاع لاعبو الزمالك ضربتي جزاء، الأولى في الدقيقة 12 عن طريق أيمن حفني، والثانية في الدقيقة 27 عن طريق ستانلي.

وبتلك النتيجة، حقق أولاد ميت عقبة أول 3 نقاط بالدوري، بعد تأجيل أول جولتين بسبب مواجهات دوري الأبطال الإفريقي.

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