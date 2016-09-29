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«يويفا» يغرم سلتيك الأسكتلندي لرفع مشجعيه الأعلام الفلسطينية

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«يويفا» يغرم سلتيك الأسكتلندي لرفع مشجعيه الأعلام الفلسطينية «يويفا» يغرم سلتيك الأسكتلندي لرفع مشجعيه الأعلام الفلسطينية

جانب من الأعلام المرفوعة في المباراة

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، غرامة 10 آلاف يورو “11241 دولار” على نادي سلتيك الأسكتلندي، بسبب رفع مشجعيه للأعلام الفلسطينية خلال اللعب في دوري أبطال أوروبا، أمام هبوعيل بئر السبع الصهيوني، في أغسطس الماضي.

ورفعت جماهير سلتيك الأعلام قبل وأثناء المباراة أمام المنافس الإسرائيلي على ملعب سلتيك بارك، ليوجه الاتحاد القاري اتهامًا للنادي الأسكتلندي باعتبار أن الأعلام “لافتات محظورة”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهذا الاتهام التاسع لسلتيك من الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة بسبب سوء سلوك مشجعيه، وتعرض سلتيك للغرامة في كل مرة.

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