خطة مشتركة بين الأوقاف والأزهر والثقافة احتفالًا بالعام الهجري في الوادي الجديد‎

مراسل«ONA»:

وضع فرع الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، خطة للإحتفال بالعام الهجري الجديد بالتعاون مع قطاعي الأزهر والأوقاف بالمحافظة.

وقال الدكتور محسن حسب، وكيل فرع الثقافة الجماهيرية بالمحافظة، إن الخطة سيبدأ تنفيذها إعتبارًا من السبت المقبل، شاملة محاضرات دينية، وندوات ثقافية عن الهجرة، والدروس المستفادة منها، ووسطية الإسلام وقبول الآخر، بمشاركة عدد من الأئمة والوعاظ .

وأضاف “حسب”، أنه سيتم تقديم عدة عروض فنية ودينية وفلكلورية شعبية لفرقتي المحافظة للفنون الشعبية والموسيقي العربية، بعدد من قصور وبيوت الثقافة وأماكن تجمعات المواطنين بالوادي الجديد.