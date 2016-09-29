قومي المرأة بالوادي الجديد يشارك في ورشة تنموية بأمانة المجلس بالقاهرة

يشارك فرع المجلس القومي للمرأة، بمحافظة الوادي الجديد، في ورشة عمل، عن المرأة والتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للمجلس بالقاهرة، بداية من الأسبوع القادم.

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، نادية عزمي، أن الورشة تستمر علي مدار الأسبوع المقبل؛ بهدف تدريب المرأة علي مجالات التنمية المحلية، وخوض انتخابات المحليات المقبلة.

وأضافت عزمى، أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة وضع الخطة السنوية، لفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ،عقب مناقشتها، خلال اليومين المقبلين مع الأمين العام للمجلس.

وأشارت عزمى إلي، أن الفرع نظم خلال الفترة الماضية عدة ورش عمل ودورات تدريبية لسيدات مراكز ” الخارجة ، باريس ، بلاط “، لتدريبهن علي خوض الانتخابات المحلية المقبلة، وكيفية الدعاية، ووضع البرامج الانتخابية، وأهم القضايا تالي تهم أبناء الإقليم.