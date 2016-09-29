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مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: نحن لا نقصف المدنيين

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مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: نحن لا نقصف المدنيين مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: نحن لا نقصف المدنيين

سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري

رفض بشار الجعفري مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يوم الخميس الاتهامات بأن السورية تقتل مدنيين.

وبحسب رويترز قال الجعفري للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا إن الحكومة لا تقصف أو تقتل مدنيين ولا تقصف القوافل الإنسانية وإن من فعلوا ذلك هم “الإرهابيون”.

كان الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون اتهم الحكومة السورية الأسبوع الماضي بقتل معظم المدنيين الذين سقطوا في الصراع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات. وقتل أكثر من 400 ألف شخص وشرد نحو نصف السكان البالغ عددهم 22 مليونا في الحرب.

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