الأمم المتحدة تدعو إلى الهدوء بعد الضربات الهندية في كشمير

دعت الامم المتحدة، اليوم الخميس، الهند وباكستان إلى ضبط النفس بعد الضربات الهندية في كشمير المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تدعو حكومتي الهند وباكستان إلى ضبط النفس وتشجعهما لمواصلة جهودهما لتسوية خلافاتهما سلميًا وعبر الحوار.

وكانت الهند قد شنت، اليوم الخميس، غارتين على طول الحدود مع باكستان في كشمير التي تطالب بها الدولتان النوويتان، ودانت اسلام اباد عدوانًا أسفر عن مقتل اثنين من جنودها على الأقل.

وتأتي هذه العملية العسكرية بعد 10 أيام على هجوم على قاعدة هندية في كشمير قتل خلاله 18 جنديًا هنديًا هو الأكثر دموية في المنطقة منذ أكثر من عقد من الزمان.