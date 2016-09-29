أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الأمم المتحدة تدعو إلى الهدوء بعد الضربات الهندية في كشمير

Google+ Print
الأمم المتحدة تدعو إلى الهدوء بعد الضربات الهندية في كشمير الأمم المتحدة تدعو إلى الهدوء بعد الضربات الهندية في كشمير

كشمير _ أرشيفية

دعت الامم المتحدة، اليوم الخميس، الهند وباكستان إلى ضبط النفس بعد الضربات الهندية في كشمير المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تدعو حكومتي الهند وباكستان إلى ضبط النفس وتشجعهما لمواصلة جهودهما لتسوية خلافاتهما سلميًا وعبر الحوار.

وكانت الهند قد شنت، اليوم الخميس، غارتين على طول الحدود مع باكستان في كشمير التي تطالب بها الدولتان النوويتان، ودانت اسلام اباد عدوانًا أسفر عن مقتل اثنين من جنودها على الأقل.

وتأتي هذه العملية العسكرية بعد 10 أيام على هجوم على قاعدة هندية في كشمير قتل خلاله 18 جنديًا هنديًا هو الأكثر دموية في المنطقة منذ أكثر من عقد من الزمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا