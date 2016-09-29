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متحدث أمريكي: كيري ولافروف يبحثان «هشاشة» المحادثات السورية

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متحدث أمريكي: كيري ولافروف يبحثان «هشاشة» المحادثات السورية متحدث أمريكي: كيري ولافروف يبحثان «هشاشة» المحادثات السورية

كيري ولافروف

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي إن وزير الخارجية جون كيري تحدث إلى نظيره الروسي سيرجي لافروف عبر الهاتف يوم الخميس بشأن “هشاشة” اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا.

كان كيري قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة على وشك تعليق المحادثات مع روسيا وقال كيربي إنه ليس “تهديدا أجوف”.

وبحسب رويترز أضاف في إفادة “الوزير تحدث بالفعل إلى وزير الخارجية لافروف هذا الصباح … بشأن الوضع في حلب وبشأن هشاشة الترتيب الذي توصلنا إليه في وقت سابق هذا الشهر في جنيف… نحن مستعدون لتفعيل هذا النوع من التعليق.”

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