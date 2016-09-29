مصدر بالداخلية يكشف ملابسات محاولة اغتيال النائب العام المساعد

صرح مصدر أمني مسئول، أنه “عقب مرور سيارة المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، وقوة الحراسة المرافقة له مساء اليوم، من شارع أحمد شوقى بمنطقة البنفسج بالتجمع الأول دائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان، إنفجرت إحدى السيارات المفخخة المتوقفه على جانب الطريق”.

وأضاف “لم يترتب على الحادث أي إصابات بالسيد النائب العام المساعد أو قوة الحراسة المرافقة بينما أصيب أحد المواطنين الذى يعمل خفير بالمنطقة تصادف وجودة أثناء الإنفجار، وتم نقله للمستشقى لتلقي العلاج وقد إنتقلت قوات الأمن إلى مكان وقوع الحادث وتم إغلاق المنطقة وتمشيطها فى محاولة لضبط الجناة والوقوف على أبعاده وملابساته”.