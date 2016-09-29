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أسامة الشيخ يتلقى عرضًا لتطوير قنوات التلفزيون بدول الخليج

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أسامة الشيخ يتلقى عرضًا لتطوير قنوات التلفزيون بدول الخليج أسامة الشيخ يتلقى عرضًا لتطوير قنوات التلفزيون بدول الخليج

الإعلامى أسامة الشيخ

كتبت- إ نجي لطفي

يستعد المهندس أسامة الشيخ، إلى السفر إلى عدد من الدول العربية بمنطقة الخليج، منها ” ، الإمارات ، الكويت “، لمناقشة بعض المشروعات الإعلامية المعروضة عليه فى هذه الدول، والبدء فى تقديم عدد من الرؤى والاستشارات لتطوير المنظومة الإعلامية هناك.

ويعد هذا السفر هو الأول لأسامة الشيخ خارج ، منذ 6 سنوات، بعد قرار منعه من السفر، والذى لم يتم رفعه الا خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت أخر زيارة لأسامة الشيخ، إلى جينف فى الفترة من 23 يناير إلى 28 يناير 2011، والتى تزامنت مع ثورة 25 يناير.

ومن المعروف أن المهندس أسامة الشيخ، قد قام مؤخرًا بإعادة إطلاق العاصمة الأولى، وإطلاق قناة العاصمة الجديدة والتعاقد مع نخبة من الإعلاميين المتميزين فى مصر والعالم العربى، والذين وافقوا على الفور لوجود المهندس أسامة الشيخ بالقناة، ومنهم ” جابر القرموطى، منى سلمان، خالد الغندور، بثينة كامل”، وغيرهم.

وكان الشيخ، قد تلقى عرض لتطوير قنوات التليفزيون السعودى، ولكن جاء قرار منعه من السفر حائلاً دون الموافقة وتلبية الدعوة.

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