رئيس سموحة : فييرا مستمر على رأس الجهاز الفني

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، اليوم الخميس، استمرار البرازيلي فييرا مدرب الفريق، على رأس القيادة الفنية للفريق، متنميًا استمراره في النجاح رغم صعوبة التعامل معه إداريًا.

وصرح “عامر” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “فييرا المدير الفني لسموحة مستمر مع الفريق ولاتوجد أى نية سلبية نحوه ونتمني استمرار النجاح والتوفيق للفريق بقيادتة بالرغم من صعوبة التعامل معه إداريًا”.

يذكر أنه ترددت أنباء عن وجود خلافات بين المدرب البرازيلي وفرج عامر، بسبب غضب الأخير من التشكيل الذي بدأ به الفريق السكندري مباراة طنطا، والتي انتهت بفوز سموحة بثلاث أهداف مقابل هدفين.