بعد تدخل وزير المالية .. انتهاء أزمة الشرطة والجمارك بمطار القاهرة

حسم الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، الأزمة التي نشبت بين شرطة ميناء القاهرة الجوي، ورجال الجمارك لرفضهم قيام رجال الشرطة بتفتيشهم عند الدخول من بوابات دخول الموظفين إلى داخل الدائرة الجمركية.

وحضر “الجارحي” إلى مطار القاهرة بعد تذمر رجال الجمارك اعتراضًا على قيام أمناء الشرطة بتفتيشهم ، واجتمع وزير المالية بقيادات الجمارك وبعض مأمورى الجمرك ، معطيًا لهم تعليمات مشددة، بضرورة خضوع الجميع للأجراءات الأمنية وفقًا لقواعد الأمن فى المطارات، ضاربًا مثالًا بنفسه عند دخوله إلى الدائرة الجمركية وخصوعة للتفتيش، والمرور بأجهزة التفتيش.

وأضاف أن فى كافة سفرياته القادمة سيسير فى الطريق المخصص للركاب دون دخول استراحة كبار الزوار والمرور بأجراءت التفتيش المعتادة.

كما أعطى اللواء فهمي مجاهد تعليمات مشددة لرجال تأمين الركاب، بضرورة تفتيش الجميع دون أي استثناءات، بما فيهم كبار المسئولين والوزراء والضباط العاملين بالمطار عند المرور من أجهزة الكشف.

ويذكر أنه قد نشبت أزمة داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي بين رجال الجمارك والشرطة، حيث رفض عدد من رجال الجمارك الدخول إلى صالات المطار، وممارسة عملهم إحتجاجًا على إصرار رجال الأمن على تفتيشهم لدى دخولهم إلى الدائرة الجمركية.