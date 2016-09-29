جامعة بنى سويف تنظم مؤتمر لمناقشة التحديات التى تواجه الثروة الحيوانية بمصر

تنظم كلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف، المؤتمر العلمى الثامن، تحت عنوان ” المخاطر التى تواجه صحة الحيوان والدواجن” ( التحديات والفرص )، وذلك فى الفترة من الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر القادم، بفندق رويال ازور بمدينة الغردقة.

وأكد الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة، بنى سويف، أن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، والدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة، والمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف.

وأضافت الدكتورة فاطمة حسن، المتحدث الرسمي والإعلامي لجامعة بني سويف، أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على أهم التحديات الراهنة التى تواجه الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر، وعرض لأهم الحلول والتجارب الناجحة لمواجهة التحديات التى تهدد الثروة الحيوانية، وإبراز الدور الفعال للطب البيطرى فى الحفاظ على صحة الإنسان وسلامة الغذاء، وتحفيز الباحثين والمتخصصين فى مجال الطب البيطرى.

وأوضح الدكتور مجدى فتحى القاضى، عميد كلية الطب البيطرى، ورئيس المؤتمر، أن محاور المؤتمر تتمثل فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وحمايتها من الأمراضوالوبائية، والتقنيات الحديثة فى مجال تشخيص وعلاج أمراض الحيوان والدواجن والأسماك، والتطبيقات المبتكرة فى العلوم الطبية البيطرية الأساسية والعلوم المرتبطة بها، والاتجاهات الحديثة فى مجال تغذية الحيوان وصحة وسلامة الغذاء، والتطبيقات المعاصرة فى مجال الرعاية التناسلية والجراحية والتجريبية.

وأضاف رئيس المؤتمر، أنة سيتم إقامة ندوات خاصة، وورش عمل على هامش المؤتمر، والخاصة بالمشاكل الحقلية التى تواجة صناعة الدواجن والثروة الحيوانية والسمكية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم معرض على هامش المؤتمر لشركات الأدوية وإنتاج الأعلاف واللقاحات والأنشطة المتعلقة بفاعليات المؤتمر.