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وزيرة بريطانية سابقة تتهم تيريزا ماي بعدم امتلاك خطة للخروج من الاتحاد الأوروبي

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وزيرة بريطانية سابقة تتهم تيريزا ماي بعدم امتلاك خطة للخروج من الاتحاد الأوروبي وزيرة بريطانية سابقة تتهم تيريزا ماي بعدم امتلاك خطة للخروج من الاتحاد الأوروبي

تيريزا ماى_رئيسة وزراء بريطانيا _ أرشيفية

اتهمت وزيرة التعليم البريطانية السابقة نيكي مورجان، اليوم الخميس، رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعدم امتلاك خطة واضحة لكيفية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ودعت الوزيرة السابقة بمجلس الوزراء، زعيمة حزب المحافظين ورئيسة الوزراء إلى ضرورة الإسراع بتوضيح رؤيتها حول خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي أو المخاطرة بتعميق الانقسامات في .

وقالت نيكي مورجان لإذاعة “بي بي سي راديو 4″: “في هذه اللحظة ليست هناك خطة من حكومتنا حول عملية التفاوض، وما الذي سيحدث وما نحن مقبلون عليه… كلما تركت هذه الفجوة، فإنه من الأرجح، كما بدأنا نرى الآن، أن يتخذ الناس مواقف متشددة تجاه عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي”.

وتأتي تصريحاتها بعد أن اقترح وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس، أن على بريطانيا الخروج من السوق الموحدة لاستعادة السيطرة على حدودها.

يُشار إلى أن آمال لندن في التوصل إلى اتفاق يسمح لبريطانيا بامتياز الوصول إلى الأسواق الأوروبية، بينما تتمكن أيضا من الحد من تدفق الهجرات، لسلسلة من الضربات من قادة أوروبيين آخرين صباح اليوم؛ حيث انضم رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي إلى عدد من القادة الذين يحذرون من أنه سيكون من المستحيل على تيريزا ماي الحصول على مزايا أكبر للشركات البريطانية والمواطنين من تلك التي يحصلون عليها في بلدان مثل أستراليا أو كندا، وهي الدول التي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال رينزي لشبكة “بي بي سي” “سيكون من المستحيل إعطاء الشعب البريطاني أكثر من حقوق الآخرين خارج الاتحاد الأوروبي”.

أ.ش.أ

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