الشوط الثاني - التعدين 0-1 الزمالك.. خطأ الشناوي كاد يكلف فريقه هدفا

متابعة حية ومباشرة لمباراة الزمالك والنصر للتعدين بالجولة الثالثة للدوري المصري في أول مباريات الفريق الأبيض بالمسابقة.

طالع تشكيل الزمالك والتعدين ومتابعة دقيقة بدقيقة للمباراة

وصعد النصر للتعدين للدوري المصري ويحتل الترتيب الأخير بهزيمتين في أول مباراتين.

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- ق55 خطأ قاتل من الشناوي كاد يكلف الزمالك هدفا ولكن تسديدة لاعب التعدين خارج المرمى

- ركلة حرة خطيرة للزمالك للزمالك عن طريق شيكابالا ولكن خارج المرمى

- انطلاق الشوط الثاني.

- الحكم احتسب 4 دقائق كوقت بدل من الضائع.

** قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء محمد ناصف يطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم.

** بعد مرور 30 دقيقة من عمر اللقاء الجهاز الفني للزمالك واللاعبون يعترضون على كرة اللقاء بسبب خف وزنها.

** أووووه ستانلي يهدر ركلة الجزاء.

** في الدقيفة 25 حكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء على التعدين بعد أن تمت عرقلة ستانلي من حارس اللقاء داخل منطقة الجزاء.

** جوووووووول الهدف الأول للزمالك عن طريق أيمن حفني، جاء بعد تمريرة من شيكابالا حولها حفني من لمسة واحدة في الشباك.

- استحواذ كامل من الزمالك على الكرة لكن لم يصل حتى الأن لمرمى النصر الصلد دفاعيًا.

** الإنذار الأول في اللقاء من نصيب أحمد توفيق بعد تعمد إعاقة عبد العزيز إمام لاعب وسط النصر للتعدين.

** أووووووه أيمن حفني يهدر ركلة الجزاء بعد أن سدد الكرة بقوة فوق العارضة.

** ركلة جزاء احتسبها الحكم على النصر للتعدين بعد أن لمس مدافع النصر الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

** الدقيقة الثانية وفرصة أولى محققة عن طريق باتريك أدو

** انطلاق المباراة