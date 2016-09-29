الزمالك لا يحب ركلات الجزاء.. ستانلي يهدر الثانية أمام التعدين

يبدو أن الزمالك لا يحب ركلات الجزاء، فقد أهدر أثنين أمام النصر للتعدين كانت الثانية عن طريق ستانلي أوهاويتشي مهاجم الفريق.

وأهدر أيمن حفني ركلة جزاء في الدقيقة ، وحصل ستانلي على الثانية بعد بينية من حفني انفرد وراوغ الحارس الذي عرقله.

وتقدم النيجيري لتسديدها لكنه حولها سيئة وصدها مصطفى عبد الستار لتظل النتيجة 1-0 للزمالك.

وكان ستانلي قد أهدر ركلة جزاء من قبل مع وادي دجلة في الموسم الماضي. في موسم 2014-2015 سدد واحدة وسجلها.

وأصبحت إحصائية ستانلي في ركلات الجزاء بالدوري هي تسجيل واحدة وإهدار أثنين.