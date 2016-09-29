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مؤتمر الإسماعيلي – الأداء جيد ولا تعليق على قرارات التحكيم

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مؤتمر الإسماعيلي – الأداء جيد ولا تعليق على قرارات التحكيم مؤتمر الإسماعيلي – الأداء جيد ولا تعليق على قرارات التحكيم

قال عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلي أنه راضي عن أداء فريقه في مباراة طلائع الجيش التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعادل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش في الجولة الثالثة للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وأضاف عماد سليمان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سيطرنا على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكن نقص الخبرة في الهجوم أدى لإهدار الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة".

وتابع "حاولت خلال الأيام التي سبقت المباراة تخصيص فترات تدريبية للمهاجمين ولاعبي الوسط الهجومي، وهذا ما سوف نستكمله خلال فترة التوقف المقبلة".

أما عن قرارت حكم المباراة قال سليمان "ليس لدي أي تعليق على التحكيم في هذه المباراة".

على حانب آخر تحدث مجدي الباز طبيب الإسماعيلي لـFilGoal.comعن إصابة محمود متولي مدافع الفريق قائلا: "اللاعب يعاني من كدمة في الظهر ويحتاج للراحة لمدة 3 أيام ثم يعود للمشاركة في المباريات".

ويعد متولى افضل لاعبى فريقه فى هذا المركز ويحصل على اشاده الجهاز الفنى للفريق بعد كل مباراه

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فيديو اليوم السابع