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اتحاد الكرة لـ في الجول: النصر للتعدين ليس مسؤولا على أزمة الكرة الحمراء

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اتحاد الكرة لـ في الجول: النصر للتعدين ليس مسؤولا على أزمة الكرة الحمراء اتحاد الكرة لـ في الجول: النصر للتعدين ليس مسؤولا على أزمة الكرة الحمراء

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري عدم مسؤولية نادي النصر للتعدين حول أزمة الكرة الحمراء أمام الزمالك.

الزمالك يواجه النصر للتعدين في أسوان في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

مباراة تشهد إقامتها بكرة حمراء في مشهد غريب تسبب في اعتراض جهاز الكرة بسبب "وزن الكرة". (طالع التفاصيل)

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "النصر للتعدين ليس مسؤولا نهائيا على أزمة وزن الكرة الحمراء".

وأوضح "الأمر بالكامل بقرار من حكم المباراة. الحكم يعلم تماما الوزن المناسب للكرة وبما إن المباراة بدأت بشكل طبيعي فوزن الكرة ليس به أي مشكلة".

وواصل معلقا على اعتراض الزمالك على الوزن "إذا كان الزمالك يعترض بالفعل على وزن الكرة فلماذا لم يتم استبدال الكرة بكرة من كرات الزمالك التي تدرب بها الفريق".

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